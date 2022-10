Salernitana | le pagelle di CM | muro Gyomber | Piatek entra male

(Di sabato 22 ottobre 2022)-Spezia 1-0 Sepe 6: Agudelo gli scalda i guantoni, non respinge benissimo. Attento nelle uscite e in altre due occasioni. Al 59’ ba...

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 11ª giornata di Serie A 2022/23:Spezia Ledei protagonisti del match trae Spezia, valido per la 11ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Mazzocchi, Dragowski FLOP: Ampadu VOTI: ...Di seguito ecco le immagini salienti, gli highlights- Spezia. LELe pagelle di Salernitana-Spezia 1-0 con i voti e il tabellino del match dell'undicesima giornata di Serie A 2022/2023 ...La Primavera del Napoli batte 4-1 la Salernitana e supera il turno in Coppa Italia. Ecco le pagelle di IamNaples.it: ...