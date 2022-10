Salernitana | addio Ribery | il campione dice la sua sul nuovo ruolo

Leggi su rompipallone

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dopo l’al calcio, Franckcontinuerà a far parte dellacome membro dello staff di Davide Nicola. Ilfrancese ha parlato del suoai microfoni di Sky Sport, rilasciando le seguenti dichiarazioni: “Ho pianto tanto in questa settimana, sono stati sette giorni splendidi con la squadra e la società. Il calcio mi ha dato tutto, ho conosciuto e vinto tante cose, ho pianto ed esultato, ho vissuto momenti anche tristi in questi 22 anni di lavoro e sacrifici per essere sempre al top della forma. È stato bello, ma ora è arrivato il momento di lasciare anche se non pensavo arrivasse così presto. Ma non ho tempo di pensarci perché inizio subito una nuova esperienza da allenatore, ho cominciato già da una settimana con lo staff di mister Nicola e ho ...