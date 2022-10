(Di sabato 22 ottobre 2022) Per laAutomobiles il nuovo millennio ha rappresentato la fine di una gloriosa storia fatta di modelli eleganti e originali, mai sopra le righe, tipicamente svedesi. Nonostante i tentativi di rilancio "elettrico" del brand da parte della NEVS, una società sino-svedese che non ha mai potuto utilizzare ildel Grifone, da circa undici anni non vengono prodotte vetture della Casa scandinava, la cui popolarità in Italia si deve soprattutto alla 900, prima ancora dell'ammiraglia 9000. Ecco perché, proprio partendo dalla berlina di classe media, ripercorriamo glidi produzione delsvedese, tra berline, wagon, Suv, gloriose cabriolet e un paio di modelli che non hanno fatto in tempo ad arrivare negli showroom europei.

Quattroruote

Saab: gli ultimi decenni del marchio che ci manca tanto – FOTO GALLERY - Quattroruote.it Dalla 900 alla 9-5 Combi, abbiamo raccolto le auto del Grifone prodotte dalla fine degli anni 70 al 2011, quando sono cessate le attività della Casa ...