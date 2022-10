Rugby | United Rugby Championship 2022-2023 | le Zebre ci provano | ma Edinburgh passa 38-19

(Di sabato 22 ottobre 2022) Sesta sconfitta in altrettante uscite per lenello: la franchigia italiana prova a combattere, ma esce battuta per 38-19 dagli scozzesi dell’. La squadra tricolore purtroppo non ha potuto giocarsela alla pari vista l’espulsione dopo soli 19? di MJ Pelser per un colpo alla testa. Gli ospiti hanno dilagato nella prima frazione di gioco, chiudendo addirittura per 26-0. Nel secondo tempo è entrato in campo l’orgoglio della banda italiana, che non è riuscita però a rimontare nonostante le mete di Fusco, Rizzoli e Trulla.-Edinburgo 19-38: 15. Lorenzo Pani, 14. Pierre Bruno, 13. Tommaso Boni, 12. Damiano Mazza, 11. Jacopo Trulla, 10. Tiff Eden, 9. Alessandro ...

Pesante passo falso, il primo stagionale al Monigo, per il Benettonche nel sesto round diChampionship, è stato sonoramente battuto dai sudafricani dei Vodacom Bulls per 44 - 22. Entrambe le formazioni viaggiavano al sesto posto in graduatoria, appaiate a 14 punti con tre vittorie e ... TREVISO - Nel sesto round diChampionship, il Benettonattende i sudafricani dei Vodacom Bulls a Monigo. Entrambe le formazioni viaggiano al sesto posto in graduatoria, appaiate a 14 punti con tre vittorie e ...