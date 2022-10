Ronaldo United | divorzio a gennaio C’è anche l’ipotesi rescissione!

(Di sabato 22 ottobre 2022)verso l’addio allo. Per il futuro dell’attaccante portoghese spunta una nuova ipotesi perpotrebbe separarsi preso dal Mster, club disposto a lasciarlo andare via addirittura gratis dopo quanto accaduto negli ultimi tempi. Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, infatti, dopo la punizione inflitta al portoghese per quanto successo contro il Tottenham, l’agente Jorge Mendes si sarebbe messo alla ricerca di un nuovo club pera costo di dire sì alla rescissione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Quale futuro per Cristianodopo l'apparente insanabile rottura col ManchesterLa risposta ha provato a darla il Mirror facendo riferimento a rumors di mercato. Secondo il tabloid inglese, l' attaccante ...Il Manchesterpunta a cedere Cristianonella finestra di gennaio e, se Jorge Mendes non riuscirà a trovare un acquirente, potrebbe lasciarlo andare via gratuitamente. La notizia circola su siti e ...Secondo diversi media inglesi, infatti, dopo la punizione inflitta dal club all’ex fuoriclasse della Juve per essere andato via prima della fine della partita col Tottenham, l’agente Mendes si sarebbe ...L'indiscrezione circola su siti e media britannici. L'agente del calciatore sta provando a trovare una soluzione soddisfacente per il portoghese ...