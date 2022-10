Ronaldo | ‘Moratti il migliore | la Serie A sfrutti la passione della gente Io in terapia da due anni per i traumi di allora’ | Primapagina

Leggi su justcalcio

(Di sabato 22 ottobre 2022) 2022-10-22 09:30:00 Tiene banco in queste ore quanto riporta CM.com: Il documentario di Dazn, le parole alla Gazzetta dello Sport. L’ex attaccante dell’Inter, Luis Nazario da Lima, o meglioil Fenomeno, ha parlato a tutto tondo di come ha vissuto, vive e virà il calcio svelando anche un retroscena sui problemi avuti in campo. PICCHIAVANO TANTO – “Vengo da una generazione nella quale in campo picchiavano tanto. Madre mia. Le partite non erano come oggi che ci sono 15-20 telecamere, in un Clásico 60, al Mondiale mille. Oggi si vede tutto. Ai miei tempi i difensori ti minacciavano, ti sputavano, ti pestavano i piedi, ti picchiavano. Sono cresciuto come un sopravvissuto”. GLADIATORE – “Io mi sentivo esattamente così. Eravamo come dei guerrieri, ci buttavano nell’arena per vedere chi ne usciva vivo. La pressione che avevo addosso mi spingeva sempre più verso il ...