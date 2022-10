Roma Napoli | le probabili formazioni

L'evento che ha già registrato numeri da record a Torino eha infatti aperto oggi ufficialmente i battenti ae si concluderà domani 23 ottobre mettendo sempre al centro lo sport, la ...PalladinoCLASSIFICA SERIE A:26 punti; Atalanta 24; Milan 23;22; Lazio e Udinese 21; Juventus* 19; Inter 18; Salernitana* 13; Sassuolo 12; Empoli* e Torino 11; Monza 10; Fiorentina 10; ...Nela, ex di Napoli e Roma, è stato intervistato dal Corriere della Sera. Queste le sue parole: “Qualunque sia il risultato, non influirà sulla lotta scudetto. Sono due squadre forti ed entrambe sono ...Come preannunciato dal tecnico dei partenopei, il centrocampista, non ancora al meglio, escluso in vista del big-match dell'Olimpico ...