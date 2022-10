Roma | evade dai domiciliari e armato di roncola rapina una sala biliardo

(Di sabato 22 ottobre 2022)– I Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diTrionfale e quelli della Stazione diTomba di Nerone, coordinati dalla Procura della Repubblica di, hanno arrestato un 32enneno gravemente indiziato dei reati died evasione. Il titolare di unadaha denunciato che un uomo con volto travisato edi unaaveva fatto irruzione nel locale e dopo aver minacciato i presenti ne avevato due, facendosi consegnare il denaro contante che avevano in tasca. L’uomo sarebbe poi scappato a piedi. Ai Carabinieri intervenuti dopo la chiamata al 112 è stata fornita la sua descrizione, indicando anche un vistoso tatuaggio notato sul braccio. I ...

Il Faro online

