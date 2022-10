Roberto Saviano contro il neo ministro Sangiuliano | «Biografo di Putin | mi querelò… ho avuto ragione»

Leggi su open.online

(Di sabato 22 ottobre 2022) Èa lanciare l’attacco più duroil governo Meloni, a poche ore dal giuramento al Quirinale. Nel mirino dello scrittore c’è ancora una volta il neodella Cultura, Gennaro, con il qualeaveva giàuno sin passato finito con una querela da parte dell’allora direttore del Tg2. Ed è lo stessoa ripescare quella polemica, rimarcando oggi il fatto che il giornalista sia stato anche autore, tra gli altri, di un libro sulla vita del presidente russo: «, mediocre giornalista,di, per questo post mi– scrive nel suo Tweet in cui cita il post in questione – la storia e la ...