Risparmiare energia? La richiesta shock degli scienziati

(Di sabato 22 ottobre 2022) In queste ultime settimane si stanno moltiplicando gli appelli contro il passaggio all’ora solare. Si pensa che il fatto di non spostare indietro le lancetteorologi farebbedavvero tanto e contribuirebbe alla lotta contro il caro. Questo appello è stato anche lanciato dalla Queen’s University di Belfast, che chiede al Governo Britannico l’abolizione dell’ora solare. Un’abolizione molto importante per fronteggiare questo vertiginoso aumento delle bollette elettriche che non riguarda solo l’ Italia ma anche altri Paesi.. La(pixabay.com)Secondo i professori della suddetta Università il tutto farebbecirca ...

...l', in ogni situazione. Ad esempio se si deve cuocere in forno si potrebbero infornare due pietanze contemporaneamente, se richiedono la stessa temperatura per la cottura....Volendosempre pi spesso le autorit impongono temperature massime negli edifici pubblici: a farne le spese saranno sopratutto le donne, fa presente la dottoressa Xenia Bischof, ginecologa ...Con i costi aumentati le aziende subiscono la concorrenza dei più inquinanti polimeri vergini fatti in Asia. E così si guasta anche la filiera del riciclo, un'eccellenza italiana ...Alcuni trucchetti permettono di non sprecare il gas e di contenere i costi, e magari anche di ottenere un piccolo guadagno in un momento così critico.