Rigassificatore Piombino | Bonomi | ' Localismi contro l' interesse del Paese' - Politica - lanazione it

Il presidente di Confindustria: 'Opera importante per far fronte alla crisi energetica'. Dal governatore toscano Giani critiche al sindaco di ...... Eugenio Giani, al via libera aldi. Il provvedimento prevede che la nave metaniera resterà nel porto del comune toscano per i prossimi 3 anni. Entro 45 giorni Snam dovrà ...La conferenza dei servizi si è chiusa con parere favorevole alla nave nel porto piombinese per 3 anni. Il commissario ha annunciato l'autorizzazione FIRENZE — Via libera al rigassificatore di Piombino ...Il governatore della Toscana sull'impianto: "Per l'autorizzazione non perseguo una logica populista". La presidente dell'Umbria Tesei sul nuovo governo Meloni: "Il centrodestra ha valorizzato meglio l ...