Rigassificatore | Giani | “Il sindaco di Piombino insegue solo il consenso populista”

(Di sabato 22 ottobre 2022) Eugenio, presidente della Regione Toscana e commissario per ildi, difende le sue scelte: "Ildi(Livorno) si è messo fin dall'inizio, fin dalla primavera scorsa, quando emerse questa scelta da parte del governo, in una posizione totalmente pregiudiziale: no e basta inseguire il"

