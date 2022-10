Riceve un trapianto di cuore | poi si laurea | ‘Grazie ai medici del Bambino Gesù di Roma oggi sono vivo’

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 22 ottobre 2022) Una storia di impegno, costanza, fatica e sacrificio quella di Angelo, uno studente calabrese che all’età di 24 anni si èto in ingegneria. Un obiettivo prezioso che è stato possibile raggiungere grazie a coloro che dieci anni fa gli hanno permesso di continuare a vivere, coltivando i propri sogni e le proprie speranze. Leggi anche: Si sposa in fin di vita dopo l’infarto, poi il miracolo: ilper ilarriva appena in tempo L’emozionante storia di Angelo Ad annunciare il raggiungimento del prezioso traguardo è il Centro Nazionale Trapianti che attraverso un sentito post su Facebook racconta la storia di Angelo. A corredo del post una foto altamente simbolica che immortala il 24enne sorridente, con la corona d’alloro e la tesi in mano: “Questo ragazzo sorridente si chiama Angelo ed è appena diventato ingegnere. ...