Ribery | «Sapevo che questo giorno sarebbe arrivato ma così è brutto»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 22 ottobre 2022) Franck, ex attaccante della Salernitana, ha deciso di dire addio al calcio giocato e ha parlato a La Gazzetta dello Sport Franck, ex attaccante della Salernitana, ha deciso di dire addio al calcio giocato e ha parlato a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Nell’ultima settimana ho pensato un po’ di più ama non mi sento pronto. Fino a tre mesi fa mi sentivo ancora bene per giocare. Ho avuto diversi dolori ininizio di campionato, non sono una persona fragile ma con il ginocchio ho una situazione davvero grave. Sono stato costretto a smettere. Il giro di campo sarà un momento difficile.chema». FUTURO – «Entrerò ...