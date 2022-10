Ribery | «Al calcio lascio lo stile | la mentalità | la fame Non sono stato il migliore | ma di certo diverso»

(Di sabato 22 ottobre 2022) Ieri Franck Ribéry ha ufficializzato il suo addio algiocato. Ha 39 anni e un ginocchio in pezzi, ha deciso di fermarsi. L’ultima passerella sarà oggi, all’Arechi, prima di Salernitana-Spezia. La Gazzetta dello Sport lo intervista. «Nell’ultima settimana ho pensato un po’ di più a questo momento, ma la verità è che non ci arrivo davvero preparato. Ancora tre mesi fa mi sentivo bene. Un ritiro pre-campionato alla grande, poi le prime fitte al ginocchio dopo un triangolare a luglio. Alla prima di campionato contro la Roma ho giocato sul dolore. Nonuna persona fragile, ma per i 3 giorni successivi nonriuscito a muovermi. I dottori hanno detto che la situazione era molto grave. Ho provato a recuperare. Non riuscivo a credere di essere costretto a smettere. Avrei voluto scegliere io quando dire ...

Commenta per primo L'annuncio è arrivato ieri e oggi Franksaluterà ilgiocato davanti a 15mila spettatori, nel match tra Salernitana e Spezia. L'ex stella del Bayern Monaco ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha ...non rinuncerà mai alche " rimarrà una parte importante della mia vita. Spero che continuerete a supportarmi in futuro come avete sempre fatto ", conclude.L'annuncio è arrivato ieri e oggi Frank Ribery saluterà il calcio giocato davanti a 15mila spettatori, nel match tra Salernitana e Spezia. L'ex stella del Bayern Monaco ha rilasciato un'intervista all ...Frank Ribery si ritira per sempre dalle scene del calcio giocato: con un video e un post su Instagram ha voluto ringraziare tifosi e famiglia. Ecco le sue parole ...