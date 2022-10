Ribery | Al calcio lascio lo stile | la mentalità | la fame Non sono stato il migliore | ma di certo diverso

Roma 07/11/2021 - campionato diserie A / Lazio - Salernitana / foto Image Sport nella foto: Franck: "Allascio lo stile, la mentalità, la fame. Non sono stato il migliore,...Commenta per primo L'annuncio è arrivato ieri e oggi Franksaluterà ilgiocato davanti a 15mila spettatori, nel match tra Salernitana e Spezia. L'ex stella del Bayern Monaco ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha ...L'annuncio è arrivato ieri e oggi Frank Ribery saluterà il calcio giocato davanti a 15mila spettatori, nel match tra Salernitana e Spezia. L'ex stella del Bayern Monaco ha rilasciato un'intervista all ...Frank Ribery si ritira per sempre dalle scene del calcio giocato: con un video e un post su Instagram ha voluto ringraziare tifosi e famiglia. Ecco le sue parole ...