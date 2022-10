Reggina-Perugia | Serie B | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 22 ottobre 2022) Tutto pronto per la decima giornata diB. Tra le sfide in programma spicca un interessante, con le dueche scenderanno in campo alle ore 14:00 allo stadio Granillo di Reggio Calabria. Un match che può definirsi un vero e proprio testa-coda, viste le posizioni di classifica agli antipodi delle due squadre. I padroni di casa, infatti, stazionano al secondo posto con 18 punti e sono tra le compagini migliori di questa prima parte di stagione. Gli ospiti, invece, sono il fanalino di coda del campionato, con i loro 4 punti che valgono l’ultimo posto in solitaria. Tre punti in palio pesanti per ambedue le: gli amaranto puntano a riprendersi la vetta ora occupata dalla Ternana, mentre gli umbri cercano disperatamente il guizzo per poter risalire in classifica. Le ...