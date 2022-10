Reazione a Catena | i Sabato Pizza nuovi campioni | vittoria di ' riparo'

(Di sabato 22 ottobre 2022) È andata in onda la penultima puntata classica di. Proprio in apertura, Marco Liorni ha avvisato che dal prossimo lunedì avrà inizio l'ultima settimana del game show e che in tale occasione si terrà il Torneo dei. In tale data, in studio faranno ritorno le squadre che hanno inciso maggiormente nell'arco di questa stagione 2022, tra cui anche le Tre e un Quarto e gli Affiatati. Fatta questa premessa, il programma ha dato il via ai giochi con i ‘Lui e Loro' da una parte e i ‘' da un'altra parte. Chi avrà avuto la meglio? Dopo un'avvincente Intesa Vincente, il finale è stato scoppiettante e tutto da festeggiare!puntata 22 ottobre 2022, eliminati i Lui e Loro Francesca, Simone e Gianmarco sono tornati a disputare ...

Fanpage.it

... iniziando alle 18.00 e terminando nel consueto orario delle 18.45, quando la linea passerà, come avviene tutti i giorni nel preserale, adi Marco Liorni. Ecco perchè Alberto Matano ...Oggi molti studenti capiscono che la penetrazione della Nato in Ucraina sta rischiando di innescare la tipicache dà vita alle guerre mondiali. Speriamo che i più giovani investano ... 'Le tre e un quarto' campionesse di Reazione a catena: Ora i ragazzi si sentono intimiditi da noi Ennesima modifica alla programmazione la settimana prossima: La vita in diretta in onda solo per un'ora Sono stati giorni particolari gli ultimi di questa ...Non potendo trasformare l’Ucraina in una nuova Polonia, Biden la trasforma in una nuova Siria [Dal blog di Alessandro Orsini] ...