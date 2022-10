Raffaella Curiel e Roberto Marino guidano il brand Curiel con un motto | “L’eleganza è nella purezza” Lui | “vedo tanti giovani designer snaturare la tradizione del marchio e mi dispiace”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Gigliolaè stata negli anni Cinquanta la Coco Chanel italiana. Come Mademoiselle, anche lei si distingueva per le creazioni e la personalità. Icona di stile, eleganza e sofisticatezza è stata capace di conquistare con i suoi abiti i grandi nomi non solo dell’aristocrazia e della borghesia industriale ma anche l’élite artistica dell’epoca. Con loro condivideva le serate mondane nei salotti più esclusivi della Milano “bene”, sfoggiando i suoi capi come una influencer ante litteram. Dettò la moda del secondo Dopoguerra, raggiungendo il successo sullo slancio dell’entusiasmo e del fermento degli anni del boom economico; ma soprattutto consacrando un’alta moda in perfetto stile “La Dolce Vita”. La sua sartoria artigianale era all’avanguardia non solo per i modelli che realizzava, ma perché costituiva un’impresa assolutamente al femminile : guidata da ...