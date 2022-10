ilGiornale.it

Proprio nel settore scientifico - dove non esistonoimposte dall'alto ma tutto (o quasi) si basa sul merito - le donne hanno la loro da dire. E se il "gender gap" in Italia è duro a morire,...Invece, nessuno o quasi, fuori dal perimetro ipocrita delle, ha riconosciuto nelle scorse settimane di bagarre elettorale il cambio in atto con Giorgia Meloni. Semmai sono arrivate ... Quote rosa superate dalla realtà - ilGiornale.it Adesso è facile complimentarsi da donna a donna con Giorgia Meloni. Ora che ha fatto un pezzo di storia, diventando prima presidente del Consiglio.Sempre più "le" dirigenti. Nel mondo scientifico il sorpasso sugli uomini è già realtà. Le quote rosa Non servono, se si premiano le capacità ...