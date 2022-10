Pugilato | argento per Bonatti nella categoria -48 kg agli Europei

(Di sabato 22 ottobre 2022) Robertanon ce l’ha fatta a conquistare la meda d’oro48 kg degliElite difemminile a Buvda, in Montenegro.finale disputata sul ring del ‘Mediterranean Center’, la 25enne piacentina ha perso con verdetto unanime (0-5) contro la veterana (37 anni) bulgara Sevda Asenova, già bronzoultimi Mondiali.quindi per l’azzurra. Alle 18 salirà sul ring Irma Testa per la finale dei 57 kg contro l’altra bulgara Svetlana Staneva. SportFace.

