PSG | Galtier ringrazia il Napoli per Fabian Ruiz VIDEO

Messi per Mbappé. Mbappé per Messi e poi di nuovo Messi per Mbappé. E così ilsi aggiudica senza patemi la trasferta ad Ajaccio. Sfida impari, ma comunque ben gestita dalla squadra diche tra l'altro sfidava il figlio Jordan, vice del collega corso Pantaloni. Se ...Il Paris Saint Germain potrebbe valutare il suo ingaggio, molto dipenderà dalla stagione dei francesi e dal lavoro di. Se non dovesse arrivare fino in fondo in Champions League, il francese ... PSG, Galtier: 'Ecco i segreti di Neymar' VIDEO SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS Al Parco dei Principi di Parigi si gioca il match valido per la quinta giornata del gruppo H di Champions League tra Psg e Maccabi Haifa. Padroni di casa che con un succes ...Galtier ha rilasciato alcune dichiarazioni in merito al nuovo sistema di gioco del Psg e alla chiacchierata tra Messi e Mbappé ...