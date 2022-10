(Di sabato 22 ottobre 2022) Le prugne sono frutti veramente eccezionali. Non solo sono ricche di antiossidanti per cui contribuiscono alla riduzione del rischio di cancro: le prugne proteggono il nostroe aiutano nella regolazione della pressione sanguigna. Il succo di questo, infatti è molto ricco di potassio che svolge un ruolo importante nel buon funzionamento del muscolo cardiaco, regolando il pompaggio del sangue. Mantenendo i livelli di pressione sanguigna sotto controllo si prevengono automaticamentee altri tipi di malattie legate al sistema cardiocircolatorio. Il consumo abituale di prugne, sia fresche che secche aiuta inoltre a regolare il movimento intestinale e l'appetito diminuendo automaticamente la quantità di cibo consumato.

Liberoquotidiano.it

... in particolare di ridurre del 30% il rischio di eventi cardiovascolari gravi, come infarto e,... dal Sud - Est asiatico o in America Latina, tra cui ladi Davidson, la bacca di pepe, il ...La noce di macadamia australiana, ladi Davidson, la bacca di pepe, il finger lime, e il ...per esempio riduce del 30% il rischio di eventi cardiovascolari gravi come infarti e, diminuisce ... Prugna, ictus e infarto: il sorprendente effetto del frutto su cuore e intestino