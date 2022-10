Prima storica vittoria della neonata squadra pioppese | 5-3 dopo una splendida rimonta

Leggi su filodirettomonreale

(Di sabato 22 ottobre 2022) Comincia nel migliore dei modi il campionato di serie D di calcio a 5 per il Pioppo Futsal, ladi mister Mosca alla sua partita di esordio. Un match che ha visto il Pioppo andare in svantaggio all’iniziogara, quando i bianco rossi del San Giovanni segnano il primo gol con Salerno, che sugli sviluppi di un calcio di punizione sblocca la gara. Una serie di falli fanno sì che la formazione di casa realizzi un tiro libero con Arnone portandosi sul momentaneo 2-0. I gialloverdi non mollano e Potenzano riapre la partita, firmando il primo storico gol del Pioppo Futsal. Grande gioia e riscatto personale per lui, reduce da un brutto infortunio con la rottura del tendine d’Achille a maggio di quest’anno. Il secondo tempo inizia con il gol del pareggio firmato Faria, chepoco piazza il gol del sorpasso, ma ...