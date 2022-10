Presidente | non tutte sono scelte concordate Così Meloni si blinda da Salvini su porti e Pnrr E già si è aperta la guerra delle deleghe

la Repubblica

Erano tutti nello stesso albergo,più tardi di un mese fa. Giorgia Meloni, Giovanni Malagò,del Coni. E Andrea Abodi, l'uomo che la leader del governo ha scelto come ministro dello Sport per il primo esecutivo a guida ...Ildel consiglio dei ministri d'Italia è ildel consiglio degli italiani ...taceremo in caso contrario. www.cacopardo.it Salvini all'oscuro delle scelte di Meloni, chiede a La Russa. Il presidente: "Non posso dirtelo"