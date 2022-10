Premier League 2022 2023 | impresa Nottingham Forest | un gol di Awoniyi piega il Liverpool

(Di sabato 22 ottobre 2022) Colpaccio del, che nell’anticipo della tredicesima giornata di, batte per 1-0 il. A decidere il match di City Ground è una rete di, giunta al 55?. Su un cross dalla destra, l’attaccante calcia sul palo, ma è il più lesto ad avventarsi sulla palla vacante ed a respingere in rete. Reds beffati nonostante un possesso palla enormemente superiore (76-24) ed i favori del pronostico (la vittoria dei padroni di casa pagava addirittura 9 volte la posta). La squadra di Klopp ha pagato a caro prezzo l’imprecisione (metà dei tiri effettuati non hanno centrato lo specchio) e torna con i piedi per terra dopo le vittorie contro Manchester City e West Ham che l’avevano rilanciata nella corsa per il ...

Sky Sport

... ricordiamo che i risultati di Ligue 1 non ci hanno accompagnati nel turno infrasettimanale (cosa accaduta invece con Liga e) anche perché il campionato è iniziato prima di altri. ...Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la tredicesima giornata della2022 - 2023 LONDRA - Sabato 22 ottobre 2022 a Stamford Bridge andrà in scena Chelsea - Manchester United ,... Premier, Bundesliga e Ligue 1: le gare del weekend Colpaccio del Nottingham Forest, che nell'anticipo della tredicesima giornata di Premier League 2022/2023, batte per 1-0 il Liverpool.Appena seconda vittoria in campionato per gli uomini di Cooper che si sganciano così dall’ultimo posto in classifica ...