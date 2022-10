Premier | clamoroso ko del Liverpool a Nottingham Tris City al Brighton LIVE | Chelsea-Manchester United

: Cristiano Ronaldo non ha ricevuto un singolo voto al Pallone d'Oro , arrivando 20esimo in classifica. A svelare la graduatoria è il Sun che cita come fonte i social. Il 37enne portoghese l'...Corsa per la successione a Liz Truss: Boris Johnson sogna ilritorno E' partita la corsa per Downing Street dopo che labritannica e leader dei Tory, Liz Truss, ha annunciato le dimissioni. I più accreditati per prendere la guida del governo ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-360d2291-6067-4964-542b-5c5d400bb9 ...Nonostante sia arrivato al 20esimo posto nella classifica finale, il portoghese non ha preso alcun consenso. A svelare la classifica il Sun ...