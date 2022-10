Premi | Scudo Chianciano Terme | parata di stelle per onorare chi ha servito lo Stato

Leggi su ildenaro

(Di sabato 22 ottobre 2022) La scrittrice Marianna Bonavolontà sarà tra le protagoniste della seconda edizione delo nazionale, in programma per sabato 22 ottobre al Centro Congressi Excelsior. Un evento ricco di contenuti in cui protagonisti del mondo del cinema, della cultura, del giornalismo, del teatro, dello sport, dell’impegno civico e professionale onorano la memoria di chi ha dato la vita per servire lo. L’evento si aprirà alle ore 17:00 con una tavola rotonda sul tema “La cultura strumento indispensabile per vincere le mafie”. Il giornalista Rai Valter Rizzo dialogherà con alcuni testimoni d’eccezione quali il generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri Giuseppe Governale, il procuratore di Livorno Ettore Squillace Greco ed il sacerdote campano don Tonino Palmese, da sempre in ...