Pizzarotti L’Italia C’è | faremo opposizione civica e riformatrice

Leggi su romadailynews

(Di sabato 22 ottobre 2022) – “C’è”, la listaNazionale nata per le ultime elezioni politiche con l’impegno in prima fila di Federico, torna in campo nel giorno del giuramento del nuovo governo Meloni. “Una data scelta con largo anticipo”, spiega, “ma che oggi riveste una grande importanza perché stiamo costruendo un percorso dal basso, con la società civile, fuori dagli schemi tradizionali della politica, mettendo le idee prima delle persone”. A pochi metri da Montecitorio e da Palazzo Chigi, l’ex sindaco di Parma organizza al Capranichetta una convention con sindaci, amministratori, associazioni e promotori del territorio, fra gli altri Costanza Hermanin (docente del College of Europe), Cristina Bibolotti (consigliera provinciale di Pisa). “L’obiettivo è quello di strutturare un movimento civico che ...