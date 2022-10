Pizarro | «Ecco il mio Roma Napoli»

Leggi su calcionews24

David Pizarro, ex giocatore della Roma, ha presentato la sfida tra i giallorossi e il Napoli di domani sera a Il Messaggero. Le sue dichiarazioni: NAPOLI – «Può vincere lo Scudetto ma deve sempre fare i conti con le squadre del Nord. Lobotka? Mi rivedo tanto in lui, è l'uomo giusto per questa squadra». ROMA – «E' una squadra forte, peccato per le assenze che ha, soprattutto Dybala. Zaniolo sarà una simbolo di questa società, deve avere pazienza e fiducia».