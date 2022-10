(Di sabato 22 ottobre 2022) Inizia con una cancellazione la nuova stagione della Coppa del mondo di sci alpino: lodi, in programma oggi, non si disputerà causa maltempo. In seguito alla forte ...

La Gazzetta dello Sport

Inizia con una cancellazione la nuova stagione della Coppa del mondo di sci alpino: lo slalom gigante femminile di, in programma oggi, non si disputerà causa maltempo. In seguito alla forte pioggia che sta cadendo sul tracciato ricavato sul ghiacciaio del Rettenbach, la partenza era stata posticipata di ...Inizia con una cancellazione la nuova stagione della Coppa del mondo di sci alpino: lo slalom gigante femminile di, in programma oggi, non si disputerà causa maltempo. In seguito alla forte pioggia che sta cadendo sul tracciato ricavato sul ghiacciaio del Rettenbach, la partenza era stata posticipata di ... Piove a Soelden: cancellato lo slalom gigante femminile Come da previsioni, condizioni molto difficili sul Rettenbach: start ritardato almeno di un'ora (dalle 10 alle 11), ma sarà ...