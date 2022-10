Philips Evnia | nuovi monitor e periferiche pensate per il gaming

(Di sabato 22 ottobre 2022)presenterà fra poco la nuova linea, composta dainteramente alL’industria dei giochi ha fatto molta strada. Dal suo semplice debutto bidimensionale negli anni ’70 e ’80, il gioco ha tenuto il passo con la rapida evoluzione della tecnologia digitale, diventando non solo una forma di intrattenimento ma un’esperienza sensoriale davvero coinvolgente con un appeal unico e potente. Sempre più spesso, i giocatori moderni si aspettano un marchio che rifletta la diversità dei loro gusti e desideri mentre le loro identità vengono abbracciate. Alla luce di ciò, MMD, il principale specialista di display e partner di licenza del marchio per i, è lieta di annunciare il ...

Uno dei primi prodotti presentati è stato il monitor curvo da gaming34M2C7600MV , in arrivo in Italia a Dicembre al prezzo di 2.069 euro. Montabile anche a parete via attacco VESA 100 ...Il primo modello ad arrivare sul mercato è il monitor curvo34M2C7600MV che garantisce 'un'esperienza quasi cinematografica' , con risoluzione UltraWide Quad HD (3.440 x 1.440 pixel), ...Philips presenterà fra poco la nuova linea Evnia, composta da nuovi monitor e periferiche pensate interamente al gaming. Vediamo i dettagli.Durante un evento tenutosi a Parigi allo Stade de France, MMD – licenziataria del marchio Philips nel settore monitor e display – ha lanciato Philips Evnia, un nuovo brand dedicato ai prodotti da gami ...