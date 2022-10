Perché da conservatore non sono appassionato alla leadership Meloni

Leggi su ilfoglio

(Di sabato 22 ottobre 2022) Un giornalista mi domanda se, in quanto, “ladi Giorgiami appassiona”. Disturbandomi molto. Per molti motivi. Innanzitutto, in quanto, intendo conservare la lingua madre e parlerei semmai di guida, di comando. Poi, in quanto, intendo conservare la sovranità intellettuale e se cedi la guida a un altro, a un capo, chiunque esso sia, l’indipendenza di giudizio va a farsi friggere. Inoltre, in quanto, intendo conservare la ragione e questo allontana, per non dire esclude, la possibilità di farsi trascinare dpassione nelle questioni politiche. Infine, in quanto, intendo conservare la differenza sessuale, e figuriamoci se unbiblico, fra ...