La polizia di Stato di Catania, coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, ha svolto un'operazione contro laon - line condotta dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della polizia postale. Sono 24 gli indagati per i reati di detenzione di materiale pornografico minorile nei confronti dei ...La Polizia di Stato di Catania, coordinata dalla Procura Distrettuale etnea, ha svolto un' operazione contro laon - line condotta dal Centro Operativo Sicurezza Cibernetica della Polizia Postale. Sono 24 gli indagati per i reati di detenzione di materiale pornografico minorile nei confronti dei ... Pedopornografia: detenevano migliaia di file, 24 indagati Protetti da account fittizi, gli utenti acquisivano da spazi cloud materiale di sfruttamento sessuale in danno di minori con contenuti riguardanti anche bambini in tenera età ...Le investigazioni, coordinate dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online del Servizio di Polizia Postale, hanno preso avvio da una pregressa attività della Polizia Postale di Mi ...