Pechino Express 2023 | ufficiali le coppie partecipanti | presente anche la campionessa olimpica

"La foto di classe che stavamo aspettando". Si alza il sipario su2023 , il celebre reality show giunto quest'anno alla sua decima edizione : in attesa della messa in onda, prossimamente su Sky e in streaming su Now , è stato rivelato il cast della ...Lorenzo Di Palma Sono pronte a partire la nuove coppie di "", che saranno protagoniste dell'edizione 2023 del programma, viaggiando nel cuore dell' Asia, in tre territori ricchi di culture antichissime e scenari avventurosi: India, Borneo ...Per chi non lo sapesse, “Pechino Express” è una gara dove alcune coppie si sfidano lungo un percorso di circa ottomila chilometri per raggiungere una meta. Ogni concorrente ha a disposizione uno zaino ...Pechino Express 2023 è pronto a partire: con una foto di gruppo pubblicata sui social, Sky ha reso nota la squadra dei concorrenti che compongono il cast dell'adventure game prodotto da Banijay Italia ...