Pechino Express 2023 | ecco le coppie della nuova edizione

(Di sabato 22 ottobre 2022) (Adnkronos) – I viaggiatoridisono pronti a imbarcarsi:leche a giorni partiranno per le riprese dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW nel. A guidare i protagonisti dell’avventura di quest’anno – che si svilupperà tra India, Borneo malese e Cambogia – torna CostantinoGherardesca, e Enzo Miccio. GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI Giorgia Soleri, milanese, autrice e influencer, è conosciuta dal pubblico sui social per il suo attivismo per il riconoscimento delle patologie invisibilizzate, presentando nel 2022 una proposta di legge in Parlamento. Sempre nel 2022 ha pubblicato la sua prima raccolta di poesie “La signorina ...

I viaggiatori della nuova edizione disono pronti a imbarcarsi: ecco le coppie che a giorni partiranno per le riprese dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia, in arrivo su Sky e in streaming su NOW nel 2023. A ...I concorrenti della prossima edizione di2023 sono pronti a imbarcarsi: ecco le coppie che a breve partiranno per cominciare le riprese dello show Sky Original prodotto da Banijay Italia , presto in arrivo su Sky e in ...Sono stati svelati i nomi della nuova edizione di Pechino Express, che andrà in onda su Sky nel 2023: di seguito il cast completo dell’adventure game. A partecipare al programma, che dovrebbe essere s ...Pechino Express è il docu-reality confermato su Sky Uno per il secondo anno consecutivo e di ritorno nel 2023 per la decima edizione. Lo show è uno Sky ...