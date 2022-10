Pattinaggio artistico | Daniel Grassl terzo dopo lo short a Skate America 2022! Primo Miura | Malinin in aggato

Leggi su oasport

(Di sabato 22 ottobre 2022) Comincia con il piede giusto il cammino dial Grand Prix 2022-2023 di. L’azzurro si è infatti piazzato alpostoloprogram di2022 –appuntamento della competizione itinerante in scena questo fine settimana a Nordwood – tenendo aperta la partita per il metallo più pregiato. L’altoatesino – tra le mura amiche dell’impianto in cui si allena abitualmente, lo Skating Club Of Boston – per non incappare in errori ha deciso infatti di confezionare una performance a carattere conservativo, non rischiando dunque la combinazione con il quadruplo preferendo la più classica e sicura triplo lutz/triplo toeloop, perfettamente eseguita. Snocciolando poi come ...