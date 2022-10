Parte l' era Meloni Il governo giura al Quirinale | domani primo Cdm

Leggi su iltempo

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dopo 76 anni di storia repubblicana, l'Italia ha ilpremier donna. Giorgia, formalmente ancora presidente del Consiglio incaricato, entrerà in carica oggi dopo ilmento previsto alle 10 al palazzo del, mentrealle 10.30 si svolgerà a Palazzo Chigi la cerimonia del passaggio di consegne tra l'uscente Mario Draghi e il nuovo premier. Il 21 ottobre 2022 è una giornata storica per il Paese, ma anche per il centrodestra, che torna alesprimendo il presidente del Consiglio dopo 11 anni dalla caduta dell'ultimoBerlusconi. Il leader di Fratelli d'Italia accetta senza riserva (come Pella nel 1953, Andreotti nel 1979 e il Cav nel 2008) l'incarico conferitole dal Capo dello Stato Sergio Mattarella, presentando la squadra ...