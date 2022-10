Pamela Prati è innamorata di Marco Bellavia? La confessione fuori onda al GF Vip

LA NAZIONE

Il motivo per il quale la Bruganelli, che di recente si è scagliata contro, ha scelto di condividere tale foto è davvero molto dolce e nello specifico ha scelto di farlo per annunciare a ...Nella puntata di ieri del GF Vip ,ha potuto rivedere dopo 20 giorni il 'suo' Marco Bellavia . Per l'occasione Alfonso Signorini ha voluto farla giungere direttamente in studio, per poi fare ritorno nella Casa e ... Pamela Prati, le nozze fantasma. E quel conto in sospeso a Prato Per la showgirl un incontro inaspettato con il VIP con cui ha condiviso grandi emozioni nella Casa di #GFVIP La VIP viene invitata da Alfonso a lasciare la Casa e andare in studio perché sta per incon ...Nel corso dell’ultima puntata del GF Vip Sonia Bruganelli si è scagliata contro Pamela Prati accusandola di non aver fatto nulla per aiutare Marco Bellavia all’interno della casa. Una nuova puntata ...