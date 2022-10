Otto trend che caratterizzeranno il punto vendita del futuro

Leggi su lopinionista

(Di sabato 22 ottobre 2022) smart retail, shopping online technology concept, woman try to use smart display with virtual or augmented reality in the shop or retail to choose select ,buy cloths and give a rating of productsTra l’e-commerce che continua ad avanzare e utenti sempre più iperconnessi, il retail cerca nuove opportunità di mercato per crescere e coinvolgere meglio i consumatori Ovunque e in qualsiasi momento. Uno shopping senza soluzione di continuità, fluido tra online e offline, altamente personalizzato e in grado di anticipare le esigenze del consumatore sempre più ibrido e interconnesso. Il mondo del retail s’interroga su qualelo aspetta nei prossimi anni cercando nuovi spazi di mercato in uno scenario complesso dove i costi fissi delfisico sono in aumento, le abitudini dei consumatori sono state stravolte e l’e-commerce non ...