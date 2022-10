Oroscopo Paolo Fox Domenica 23 Ottobre 2022 | Capricorno sottotono

Leggi su zon

(Di sabato 22 ottobre 2022) L’diFox per oggi,23Ariete Non state vivendo un gran fine settimana. Un forte nervosismo è ancora nell’aria. Attenzione alle parole per evitare discussioni inutili, ci sono ancora disagi e preoccupazioni che vi causano tensioni. Toro Durante questo fine settimana potrebbe esserci qualche emozione da vivere, ma ci sono sempre Sole, Venere e Mercurio in opposizione che vi creano problemi in amore e nei rapporti interpersonali. Gemelli La giornata sarà decisamente migliore rispetto a quelle che avete appena vissuto e nel corso delle prossime ore potreste anche risolvere un problema che si è creato intorno a metà settimana. Cancro Venite da una giornata: vi sentite persi e avreste bisogno di qualcuno con cui confidarvi, a cui raccontare le ...