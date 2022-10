“Onorata Lombardia” | la mafia al nord raccontata da quattro universitari bergamaschi

(Di sabato 22 ottobre 2022) Bergamo. Cosa posso fare di buono per gli altri, per il mio Paese? Una semplice domanda nata da una profonda riflessione sull’onestà, sulla legalità, sull’essere cittadini titolari di diritti e doveri. Nel darsi una risposta concreta e responsabileragazzi, Antonella Dargenio, Simone Vavassori, Alberto Tua, Eduard Andrei Huiala, hanno progettato e realizzato “: La vera capitale dei mafiosi”, un docufilm che racconta la triste reale storia dellain, presente e attiva in questo territorio ormai dal secondo Dopoguerra. Quasi un anno di lavoro – la fase di ideazione è iniziata a gennaio del 2022 – ha prodotto un documentario di un’ora e sette minuti, presentato all’auditorium di Piazza della Libertà a ...

