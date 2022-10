Omaggio europeo a Draghi Ultimo atto | l' accordo sul gas ' L' Italia resti protagonista'

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il premier uscente saluta al termine del vertice sull'energia: presto le bollette saranno più basse 'Non do consigli al nuovo governo, posso solo offrire la testimonianza di ciò che abbiamo ...

Il premier uscente saluta al termine del vertice sull'energia: presto le bollette saranno più basse 'Non do consigli al nuovo governo, posso solo offrire la testimonianza di ciò che abbiamo ...... dove Max Gazze' sara' protagonista di uno show inai 50 anni dal concerto dei Pink Floyd. '... la prima assoluta a livello, generando suggestive interazioni tra la performance musicale, ...Il premier uscente saluta al termine del vertice sull’energia: presto le bollette saranno più basse "Non do consigli al nuovo governo, posso solo offrire la testimonianza di ciò che abbiamo fatto" ...Si tratta delle ultime ore per poter usufruire della tripla promozione 44% di sconto, EXTRA120 e omaggio su un TV Samsung The Frame.