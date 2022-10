Nuovo governo Meloni | i look nel giorno del giuramento

• Ecco tutti i nomi dei ministri del suo. • I 5 punti forti (e deboli) delesecutivo. Ore 11:22 - Draghi e Meloni a colloquio da oltre 45 minuti Ore 10:44 - Draghi a Meloni: "...La sovranità alimentare di Giorgia Meloni passa anche per L 'Hostaria del Vicoletto di Terracina . 'Ho preparato per lei i nostri tipici antipasti, risotto alla crema di scampi e tonnarelli con i ...Meno regali sotto l'albero e meno viaggi. Il mondo del commercio inizia già a misurarsi con la stagione dei consumi per eccellenza, che quest'anno coincide con una grave crisi dell'energia ed un incub ..."Come stai", ha chiesto Draghi sullo scalone del Palazzo. "Bene", la risposta della Meloni. Che ha aggiunto: "Questa sotto (l'accoglienza del picchetto d'onore, ndr) è una cosa un po' impattante emot ...