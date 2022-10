Nuovo governo | le sfide politiche di Giorgia Meloni Ecco le priorità oltre caro energia e manovra

Gentiloni ha infine rivolto un invito alaffinché proceda rapidamente. 'Su queste sfide bisogna andare 'a tavoletta', perché altrimenti c'è il rischio di ritardi", ha detto Gentiloni.Ildi Hong Kong ha inoltre presentato un disegno di legge che propone l'istituzione di unregime normativo per i fornitori di servizi legati agli asset digitali. Le autorità intendono ...Il Presidente di Azione Civile, leader di Italia Sovrana e Popolare Antonio Ingroia getta fango sul nuovo governo. "Più che il ..."Il Paese è chiamato ad affrontare sfide di straordinaria portata per questo apprezziamo la rapidità con la quale si è formato il nuovo Esecutivo per rispondere al più presto alle emergenze economiche ...