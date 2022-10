Nizza vs Nantes – pronostico e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di sabato 22 ottobre 2022) Separato da un posto e due punti in classifica in Ligue 1, ilcercherà di tenere a bada ilquando accoglierà Les Canaris all’Allianz Riviera domenica 23 ottobre sera. L’ultima volta la squadra di Lucien Favre è stata costretta a un pareggio per 1-1 dall’Auxerre, mentre gli ospiti hanno rimontato per 4-1 il Brest, fanalino di coda della classifica. Il calcio di inizio divsè previsto alle 17:05 Anteprima della partitavsa che punto sono le due squadreSe l’allenatore delLucien Favre sia un uomo con i minuti contati lo sanno solo le gerarchie degli Aiglons, ma il 64enne non sta certo facendo un favore alle sue prospettive di mantenere il posto a lungo termine dopo che la sua squadra non è ...