Nicola Fratoianni | la vergogna dell' ultras anti-Nato | il Pd? Muto

(Di sabato 22 ottobre 2022) Dopo aver fallito con l'fascismo, la sinistra sconfitta alle urne è tornata alla carica con l'europeismo del Centrodestra. A dar man forte a questa tesi, inutile nasconderlo, sono state le uscite di Silvio Berlusconi, che negli audio rubati è tora ribadire l'amicizia riallacciata con il leader russo Vladimir Putin. E allora ecco ripartire la macchina del fango che taglia e cuce le dichiarazioni ad arte. Nel tritacarne non è finito solo Silvio Berlusconi, ma anche Matteo Salvini. Al capoa Lega viene rinfacciata la sua ostilità alle sanzioni contro la Russia. Una posizione in realtà completamente inventata dalla sinistra, visto che Salvini ha sempre chiesto una «revisione»e sanzioni «che fanno più danni a noi che alla Russia» e non la loro cancellazione. Come spesso accade il gioco ...

... per il resto è la fotografia del tentativo di una restaurazione nell'Italia del 2022', afferma. Il fondatore di Articolo Uno, Arturo Scotto, segnala i ' ministeri dal nome bizzarro ...Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra italiana,, parlamentare dell'Alleanza Verdi e Sinistra . 'A questo disegno profondamente ideologico della destra prosegue ...Scompare l'Ecologia', c'è il Merito nell'Istruzione. E le Mobilità sostenibili vanno a Salvini che protesta per lo stop al diesel a Milano ...Roma, 21 ott. (askanews) – “Oggi non è una bella giornata per Piombino, e neanche per le Istituzioni del nostro Paese: serviva una valutazione di impatto ambientale e non un percorso autorizzativo con ...