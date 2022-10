Nemmeno loro la vogliono la Serie A | calcio e tv | ombre nerissime

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il declino dellaA è sotto gli occhi di tutti. Sono lontani gli anni '90 e i primi 2000, in cui il nostro campionato la faceva da padrone in Europa, collezionando Coppe dei Campioni e Palloni d'Oro. Ormai laA è un campionato di passaggio, con scarso appeal televisivo: nonostante ciò i diritti tv rimangono la principale fonte di reddito delle società, con il mercato interno e internazionale che assicurano 1,1 miliardi l'anno fino al 2024. Non sarà però facile aumentare ulteriormente il valore per il prossimo triennio, per questo la Lega ha deciso di sondare il mercato con largo anticipo: “Dopo aver perso meno abbonati del solito - scrive Milano Finanza, che ha analizzato nel dettaglio la situazione - Sky non pare intenzionata a fare follie per aggiudicarsi le immagini in esclusiva. Dazn resta in forte perdita e nella prossima asta ...