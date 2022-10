La Repubblica

... Luca Zaia, ricorda il quintodel referendum consultivo sull'Autonomia differenziata ... Così come lo sono le insistenze di coloro che indicano'autonomismo regionale la secessione dei ...Quindi mi sono chiesto potessi fare per non far cadere invano questo. E così ho ... Come sono strutturate le puntate Ci sono le mie interviste a queste persone'ambiente in cui vivono, ... Piacenza, cena tra camerati per celebrare l'anniversario della Marcia su Roma. E' polemica: "Il Prefetto la v… Nell’anniversario dell’evento che simbolicamente segnò la presa del potere da parte del fascismo in Italia esce in sala il documentario del critico e intervistatore irlandese che ha aperto le Giornate ...Questa sera, sabato 22 Ottobre 2022, a partire dalle ore 17.30, presso l’Auditorium della Parrocchia San Giuliano Martire in S. Giovanni Paolo II, sito in via Clanio a Marcianise, si terrà un convegno ...