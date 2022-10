Nel Regno Unito si cerca il prossimo primo ministro

(Di sabato 22 ottobre 2022) Il partito Conservatore deve scegliere chi sostenere per sostituire Liz Truss, tra nuove proposte e vecchie conoscenze

Avvenire

'Quello che abbiamo vistoUnito nelle ultime tre settimane è un tentativo di rovesciare la gerarchia istituzionale, ma con una politica classista così oltraggiosa che nessuno ha potuto ...Black Adam/JSA:oscuro Si continua poi con Black Adam/JSA:oscuro , l'opera scritta da ... Dopo aver portato la sua personale idea di giustiziaKahndaq, Black Adam cerca di allargare la ... Inchiesta di Stato sugli abusi: nel Regno Unito 7mila vittime La Gran Bretagna si aspetta che Rishi Sunak confermi molto presto la sua candidatura a prossimo leader del Partito Conservatore e Primo Ministro.LONDRA – Ore convulse nel Regno Unito dopo le dimissioni lampo di Liz Truss, rimasta in carica come premier per un mese e mezzo. Ben Wallace, ministro della Difesa britannico, si è chiamato fuori stam ...